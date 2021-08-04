В Азербайджане назван объем операций посредством национальной платежной системы
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В Азербайджане посредством "Правительственного платежного портала" совершено более 30 млн транзакций
По факту назначения необоснованной инвалидности главврачом больницы в Саатлы возбуждено уголовное дело
В Азербайджане уполномоченные банки ИКГФ выдали предпринимателям кредиты на более чем 200 млн манатов
Узбекистан о потенциале сотрудничества с Азербайджаном в реализации транспортных проектов на освобожденных территориях (Эксклюзив)
Очередной пожарно-спасательный отряд МЧС Азербайджана участвует в тушении пожаров в турецком регионе Денизли
В Иране за последние четыре года наблюдался рост мощности электростанций на возобновляемых источниках энергии
На телеканале Real TV был показан репортаж о встрече руководства Агентства развития медиа с коллективом АМИ Trend (ВИДЕО)
Обсуждены меры по обеспечению экономического роста в Узбекистане на период до конца девяти месяцев 2021 года
Слово отцу и олимпийская медаль в Токио! Пять лет назад Рафиг Гусейнов собирался завершить спортивную карьеру (ВИДЕО, ФОТО)
Устанавливаются личности неизвестных шехидов Первой Карабахской войны, похороненных на Аллеях шехидов в Баку
Выражаю признательность Президенту Ильхаму Алиеву за помощь, оказанную в связи с лесными пожарами – Реджеп Тайип Эрдоган
В Азербайджане проводятся экзамены по приему на сверхсрочную действительную военную службу (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане заметно вырос рынок обязательного страхования от утраты профессиональной трудоспособности
Узбекистан рассматривает возможность ввоза полиэтиленовой продукции в Европу через торговую площадку в Риге
Деятельность находящихся в Турции подразделений МЧС Азербайджана оценивается крайне высоко (ФОТО/ВИДЕО)
«Порядок управления информационной безопасностью в банках» внесен в госреестр правовых актов Азербайджана
Люди становятся более продуктивными и творческими, когда они занимаются любимым делом - AccessBank (ФОТО)