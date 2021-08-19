В МВФ заявили, что талибы не смогут получить доступ к выделяемым фондом ресурсам

Движение Талибан не сможет получить доступ к выделяемым Афганистану ресурсам Международного валютного фонда в связи с проблемой признания их власти в республике. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении пресс-службы МВФ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Как и всегда, МВФ руководствуется мнением международного сообщества. В настоящее время в международном сообществе отсутствует ясность относительно признания правительства в Афганистане, вследствие чего страна не может получить доступ к СДР (специальные права заимствования, расчетная единица МВФ) или другим ресурсам МВФ", - отмечается в документе.

В начале августа Исполнительный совет фонда одобрил выделение государствам - членам организации СДР на сумму, эквивалентную $650 млрд, для помощи в восстановлении экономики, пострадавшей от последствий пандемии.