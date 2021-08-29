Рынок добровольного страхования профессиональной ответственности в Азербайджане сократился наполовину

Финансы 29 августа 2021 10:31 (UTC+04:00)
Рынок добровольного страхования профессиональной ответственности в Азербайджане сократился наполовину

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане объем сборов по добровольному страхованию профессиональной ответственности за год уменьшился на 53 процента.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на отчетные данные Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

По данным ЦБА, являющегося регулятором местного страхового рынка, сборы по этому сегменту в первом полугодии превысили 848 тысяч манатов против показателя в 1,807 миллиона манатов к концу июня 2020 года.

Удельный вес указанного вида в совокупных сборах по классу добровольного имущественного страхования составил 1,2 процента.

Страховые выплаты по добровольному страхованию профессиональной ответственности в отчетном периоде практически были равны нулю. Аналогичный показатель был зафиксирован и годом ранее.

Страхование профессиональной ответственности – вид страхования ответственности, предназначенный для защиты имущественных интересов, связанных с возможным возмещением вреда третьим лицам, для лиц, занимающихся индивидуально профессиональной деятельностью (к этим лицам относят нотариусов, адвокатов, частных практикующих врачей, архитекторов, риэлторов и представителей иных профессий).

Напомним, что в целом страховые компании Азербайджана собрали за первые шесть месяцев текущего года страховых премий на сумму свыше 452 миллиона манатов, а выплатили – 248 миллионов манатов.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: @jafarov_zeyni

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