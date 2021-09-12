В Азербайджане сократился объем купонных выплат инвесторам

БАКУ /Trend/ - Объем купонных выплат Национальным депозитарным центром (НДЦ) Азербайджана в августе текущего года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократился на 43 процента – до 38 миллионов манатов.

Как сообщили Trend в НДЦ, в августе 2020 года выплаты производились по девяти облигациям Министерства финансов на сумму порядка 67 миллионов манатов и по двум облигациям небанковской кредитной организации Embafinance на 22,5 тысячи манатов.

"В течение августа нынешнего года выплаты осуществлялись 50 инвесторам по облигациям Министерства финансов Азербайджана, небанковской кредитной организации Embafinance и факторинговой компании Ferrum Kapital", – отметили в ведомстве.

Также было сказано, что по сравнению с прошлым месяцем текущего года купонные выплаты инвесторам сократились на 69 процентов. Так, в июле 771 инвестору было выплачено 122 миллиона манатов.

В ведомстве добавили, что начиная с июня осуществляется реализация целей в соответствии с принятым стратегическим планом Национального депозитарного центра на 2021-2023 годы. Исходя из передового международного опыта и особенностей местного рынка, одной из задач этого плана является упрощение и автоматизация бизнес-процедур. В связи с этим для инвесторов в "Электронном кабинете" создана функция "Межсчетный трансфер". Внедрение данной функции обеспечивает оперативность управления счетами инвесторов в основанной на технологии Сross-web среде с использованием сертификатов ASAN İmza в безопасном режиме.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

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