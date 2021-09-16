Сборы по добровольному life-страхованию в Азербайджане выросли более чем на 20%

БАКУ /Trend/ - Сборы по классу добровольного life-страхования в Азербайджане по итогам января - июля 2021 года выросли на 22 процента, или на 35 миллионов манатов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - с 137 миллионов до 194 миллионов манатов.

Как сообщили Trend в Центробанке Азербайджана (ЦБА), который является регулятором страхового рынка, доля накопительного страхования в общей структуре добровольного life-страхования составила порядка 88 процентов. Сборы по нему выросли на 26 процентов (34,7 миллиона манатов) по сравнению с январем - июлем 2020 года и превысили 170 миллионов манатов.

Доля страхования на случай смерти в общем объеме добровольного life-страхования составила 11 процентов. Сборы по этому виду страхования сократились на семь процентов, или 1,6 миллиона манатов, в годовом исчислении и составили 21,4 миллиона манатов (против 23 миллионов манатов годом ранее).

Доля страхования от неизлечимых болезней и потери трудоспособности в добровольном life-страховании превысила один процент (2,26 миллиона манатов), что в четыре раза больше прошлогоднего показателя (544 тысячи манатов).

Страховые выплаты по добровольному life-страхованию выросли за год на 29 процентов, или на 39 миллионов манатов, и достигли 177 миллионов манатов против 137,15 миллиона манатов в январе - июле прошлого года. Почти все выплаченные премии (99 процентов) пришлись на накопительное страхование жизни - 175 миллионов манатов (рост за год на 28 процентов, или на 38 миллионов манатов).

В целом сборы по добровольным видам страхования в Азербайджане по итогам семи месяцев текущего года выросли на 12 процентов, или на 40 миллионов манатов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - с 325 миллионов до 365 миллионов манатов. Выплаты по этому сегменту выросли за год на 21 процент, или на 41 миллион манатов - с 188 миллионов до 228 миллионов манатов.

Напомним, что рынок life-страхования в Азербайджане действует с 2011 года. Лицензиями на оказание услуг по страхованию жизни обладают пять компаний: PASHA Life, Ateshgah Life, Qala Life, Xalq Life и Mega Life Insurance.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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