АБР одобрил выделение Грузии кредита на закупку вакцин от коронавируса

БАКУ /Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) одобрил выделение Грузии кредита в размере 15 миллионов долларов США на закупку вакцин против коронавируса и укрепление возможностей для реализации программы вакцинации в стране, сообщает Trend со ссылкой на АБР.

По сведениям Азиатского банка развития, кредит поможет Грузии в приобретении и доставке примерно 700 000 доз вакцины против COVID-19, а также игл, безопасных ящиков и других предметов для вакцинации.

Согласно информации, этими дозами Грузия сможет вакцинировать более 300 тысяч граждан, что составляет 8 процентов от всего населения страны.

Банк заявил, что уже предоставил Грузии кредит в размере 100 миллионов долларов США для поддержки механизмов социальной защиты и финансирования пострадавшего бизнеса в соответствии с Антикризисным планом правительства; бюджетный кредит в размере 200 миллионов долларов США на укрепление системы социальной защиты, фискальной политики и для управления долгом страны; 2,5 миллиона долларов США в виде грантов на улучшение лабораторных тестовых возможностей и закупку медицинского оборудования.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)