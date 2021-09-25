В Азербайджане на этой неделе подорожало золото (ОБЗОР)
БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели унция золота в Азербайджане подорожала на 7,4545 маната (0,3 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота, понизившись по отношению к показателю прошлой неделе на 1,5 процента, составила 2992,933 маната.
|
Изменение стоимости унции золота
|
13 сентября
|
3045,3
|
20 сентября
|
2971,243
|
14 сентября
|
3046,35
|
21 сентября
|
2995,0855
|
15 сентября
|
3066,0
|
22 сентября
|
3020,288
|
16 сентября
|
3044,39
|
23 сентября
|
2999,3525
|
17 сентября
|
2990,77
|
24 сентября
|
2978,6975
|
Средняя стоимость за неделю
|
3038,562
|
Средняя стоимость за неделю
|
2992,933
Также на этой неделе цена на унцию серебра в Азербайджане выросла на 0,8505 маната (2,3 процента). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 38,257 маната, что на 4,6 процента меньше показателя прошлой недели.
|
Изменение стоимости унции серебра
|
13 сентября
|
40,397
|
20 сентября
|
37,6943
|
14 сентября
|
40,267
|
21 сентября
|
37,8655
|
15 сентября
|
40,3974
|
22 сентября
|
38,7058
|
16 сентября
|
40,4964
|
23 сентября
|
38,4757
|
17 сентября
|
39,0236
|
24 сентября
|
38,5448
|
Средняя стоимость за неделю
|
40,116
|
Средняя стоимость за неделю
|
38,257
Унция платины в Азербайджане на этой неделе подорожала на 116,4755 маната (7,4 процента). Средневзвешенная стоимость унции платины выросла относительно показателя прошлой недели на 0,6 процента – с 1619,144 до 1628,945 маната.
|
Изменение стоимости унции платины
|
13 сентября
|
1640,17
|
20 сентября
|
1564
|
14 сентября
|
1638,5
|
21 сентября
|
1567,689
|
15 сентября
|
1593,23
|
22 сентября
|
1633,326
|
16 сентября
|
1614,97
|
23 сентября
|
1699,235
|
17 сентября
|
1608,85
|
24 сентября
|
1680,4755
|
Средняя стоимость за неделю
|
1619,144
|
Средняя стоимость за неделю
|
1628,945
На этой неделе унция палладия в Азербайджане подорожала на 113,577 маната, или 3,4 процента. Средневзвешенная стоимость унции палладия, понизившись по сравнению с показателем прошлой недели на 4,3 процента, составила 3342,225 маната.
|
Изменение стоимости унции палладия
|
13 сентября
|
3649,48
|
20 сентября
|
3315,17
|
14 сентября
|
3575,03
|
21 сентября
|
3241,067
|
15 сентября
|
3362,09
|
22 сентября
|
3278,6965
|
16 сентября
|
3463,36
|
23 сентября
|
3447,447
|
17 сентября
|
3409,89
|
24 сентября
|
3428,747
|
Средняя стоимость за неделю
|
3491,97
|
Средняя стоимость за неделю
|
3342,225
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: @jafarov_zeyni