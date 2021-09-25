В Азербайджане на этой неделе подорожало золото (ОБЗОР)

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели унция золота в Азербайджане подорожала на 7,4545 маната (0,3 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота, понизившись по отношению к показателю прошлой неделе на 1,5 процента, составила 2992,933 маната.

Изменение стоимости унции золота 13 сентября 3045,3 20 сентября 2971,243 14 сентября 3046,35 21 сентября 2995,0855 15 сентября 3066,0 22 сентября 3020,288 16 сентября 3044,39 23 сентября 2999,3525 17 сентября 2990,77 24 сентября 2978,6975 Средняя стоимость за неделю 3038,562 Средняя стоимость за неделю 2992,933

Также на этой неделе цена на унцию серебра в Азербайджане выросла на 0,8505 маната (2,3 процента). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 38,257 маната, что на 4,6 процента меньше показателя прошлой недели.

Изменение стоимости унции серебра 13 сентября 40,397 20 сентября 37,6943 14 сентября 40,267 21 сентября 37,8655 15 сентября 40,3974 22 сентября 38,7058 16 сентября 40,4964 23 сентября 38,4757 17 сентября 39,0236 24 сентября 38,5448 Средняя стоимость за неделю 40,116 Средняя стоимость за неделю 38,257

Унция платины в Азербайджане на этой неделе подорожала на 116,4755 маната (7,4 процента). Средневзвешенная стоимость унции платины выросла относительно показателя прошлой недели на 0,6 процента – с 1619,144 до 1628,945 маната.

Изменение стоимости унции платины 13 сентября 1640,17 20 сентября 1564 14 сентября 1638,5 21 сентября 1567,689 15 сентября 1593,23 22 сентября 1633,326 16 сентября 1614,97 23 сентября 1699,235 17 сентября 1608,85 24 сентября 1680,4755 Средняя стоимость за неделю 1619,144 Средняя стоимость за неделю 1628,945

На этой неделе унция палладия в Азербайджане подорожала на 113,577 маната, или 3,4 процента. Средневзвешенная стоимость унции палладия, понизившись по сравнению с показателем прошлой недели на 4,3 процента, составила 3342,225 маната.

Изменение стоимости унции палладия 13 сентября 3649,48 20 сентября 3315,17 14 сентября 3575,03 21 сентября 3241,067 15 сентября 3362,09 22 сентября 3278,6965 16 сентября 3463,36 23 сентября 3447,447 17 сентября 3409,89 24 сентября 3428,747 Средняя стоимость за неделю 3491,97 Средняя стоимость за неделю 3342,225

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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