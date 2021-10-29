Правление Центробанка Азербайджана повысило учетную ставку

БАКУ /Trend/ - Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) приняло решение повысить учетную ставку на 0,5 процентных пункта – с 6,5 до семи процентов.

Как сообщает Trend, об этом на пресс-конференции в пятницу сказал председатель правления Центробанка Азербайджана Эльман Рустамов.

По его словам, верхний предел коридора процентных ставок поднялся с семи до восьми, а нижний составил шесть процентов, оставшись без изменений.

Отмечается, что данное решение принято на основе прогноза краткосрочных и среднесрочных инфляционных факторов с учетом влияния усиливающихся инфляционных процессов в мировой экономике, в частности переноса в национальную экономику роста цен на продовольствие и сырье, транспортных и логистических издержек, а также процессов либерализации регулируемых цен и тарифов на фоне роста сбалансированного внутреннего спроса.

«Указанные факторы ослабляют нейтрализующий эффект монетарно-фискальной политики, усиливая роль инфляционных факторов в балансе рисков стабильности цен», – сказал Эльман Рустамов.

Дальнейшие решения по параметрам процентного коридора будут приниматься с учетом изменения фактических и прогнозных показателей инфляции, баланса рисков, а также текущего состояния экономики и перспектив ее развития в среднесрочной перспективе, добавил он.

(Автор: Садраддин Агджаев)

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