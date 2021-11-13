Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю

Финансы 13 ноября 2021 09:46 (UTC+04:00)
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели унция золота в Азербайджане подорожала на 51,2465 маната (1,65 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота повысилась на 98,4 маната (3,25 процента) по сравнению с показателем прошлой недели, составив 3134,2616 маната.

Изменение стоимости унции золота

01 ноября

3033,319

Нерабочий день

-

02 ноября

3048,321

Нерабочий день

-

03 ноября

3028,839

10 ноября

3105,0245

04 ноября

3018,027

11 ноября

3141,4895

05 ноября

3050,71

12 ноября

3156,271

Средняя стоимость за неделю

3035,844

Средняя стоимость за неделю

3134,2616

На этой неделе цена на унцию серебра в Азербайджане выросла на 1,38 маната (3,32 процента). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 42,0401 маната, что на 4,22 процента больше показателя прошлой недели.

Изменение стоимости унции серебра

01 ноября

40,4759

Нерабочий день

-

02 ноября

40,7162

Нерабочий день

-

03 ноября

39,8783

10 ноября

41,3658

04 ноября

40,0861

11 ноября

42,0148

05 ноября

40,5272

12 ноября

42,7397

Средняя стоимость за неделю

40,3367

Средняя стоимость за неделю

42,0401

Унция платины в Азербайджане на этой неделе подорожала на 52,65 маната (2,93 процента). Средневзвешенная стоимость унции платины повысилась относительно показателя прошлой недели на 2,85 процента – до 1820,3515 маната.

Изменение стоимости унции платины

01 ноября

1750,363

Нерабочий день

-

02 ноября

1799,943

Нерабочий день

-

03 ноября

1765,79

10 ноября

1793,534

04 ноября

1772,99

11 ноября

1821,3375

05 ноября

1758,897

12 ноября

1846,183

Средняя стоимость за неделю

1769,596

Средняя стоимость за неделю

1820,3515

На этой неделе унция палладия в Азербайджане подорожала на 22,33 маната, или 0,64 процента. Средневзвешенная стоимость унции палладия выросла на 0,88 процента по сравнению с показателем прошлой недели, составив 3471,4311 маната.

Изменение стоимости унции палладия

01 ноября

3391,424

Нерабочий день

-

02 ноября

3473,517

Нерабочий день

-

03 ноября

3441,259

10 ноября

3469,9465

04 ноября

3447,515

11 ноября

3452,071

05 ноября

3452,097

12 ноября

3492,276

Средняя стоимость за неделю

3441,162

Средняя стоимость за неделю

3471,4311

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: agdzhaev

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