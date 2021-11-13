Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели унция золота в Азербайджане подорожала на 51,2465 маната (1,65 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота повысилась на 98,4 маната (3,25 процента) по сравнению с показателем прошлой недели, составив 3134,2616 маната.

Изменение стоимости унции золота 01 ноября 3033,319 Нерабочий день - 02 ноября 3048,321 Нерабочий день - 03 ноября 3028,839 10 ноября 3105,0245 04 ноября 3018,027 11 ноября 3141,4895 05 ноября 3050,71 12 ноября 3156,271 Средняя стоимость за неделю 3035,844 Средняя стоимость за неделю 3134,2616

На этой неделе цена на унцию серебра в Азербайджане выросла на 1,38 маната (3,32 процента). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 42,0401 маната, что на 4,22 процента больше показателя прошлой недели.

Изменение стоимости унции серебра 01 ноября 40,4759 Нерабочий день - 02 ноября 40,7162 Нерабочий день - 03 ноября 39,8783 10 ноября 41,3658 04 ноября 40,0861 11 ноября 42,0148 05 ноября 40,5272 12 ноября 42,7397 Средняя стоимость за неделю 40,3367 Средняя стоимость за неделю 42,0401

Унция платины в Азербайджане на этой неделе подорожала на 52,65 маната (2,93 процента). Средневзвешенная стоимость унции платины повысилась относительно показателя прошлой недели на 2,85 процента – до 1820,3515 маната.

Изменение стоимости унции платины 01 ноября 1750,363 Нерабочий день - 02 ноября 1799,943 Нерабочий день - 03 ноября 1765,79 10 ноября 1793,534 04 ноября 1772,99 11 ноября 1821,3375 05 ноября 1758,897 12 ноября 1846,183 Средняя стоимость за неделю 1769,596 Средняя стоимость за неделю 1820,3515

На этой неделе унция палладия в Азербайджане подорожала на 22,33 маната, или 0,64 процента. Средневзвешенная стоимость унции палладия выросла на 0,88 процента по сравнению с показателем прошлой недели, составив 3471,4311 маната.

Изменение стоимости унции палладия 01 ноября 3391,424 Нерабочий день - 02 ноября 3473,517 Нерабочий день - 03 ноября 3441,259 10 ноября 3469,9465 04 ноября 3447,515 11 ноября 3452,071 05 ноября 3452,097 12 ноября 3492,276 Средняя стоимость за неделю 3441,162 Средняя стоимость за неделю 3471,4311

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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