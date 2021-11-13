Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю
БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели унция золота в Азербайджане подорожала на 51,2465 маната (1,65 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота повысилась на 98,4 маната (3,25 процента) по сравнению с показателем прошлой недели, составив 3134,2616 маната.
|
Изменение стоимости унции золота
|
01 ноября
|
3033,319
|
Нерабочий день
|
-
|
02 ноября
|
3048,321
|
Нерабочий день
|
-
|
03 ноября
|
3028,839
|
10 ноября
|
3105,0245
|
04 ноября
|
3018,027
|
11 ноября
|
3141,4895
|
05 ноября
|
3050,71
|
12 ноября
|
3156,271
|
Средняя стоимость за неделю
|
3035,844
|
Средняя стоимость за неделю
|
3134,2616
На этой неделе цена на унцию серебра в Азербайджане выросла на 1,38 маната (3,32 процента). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 42,0401 маната, что на 4,22 процента больше показателя прошлой недели.
|
Изменение стоимости унции серебра
|
01 ноября
|
40,4759
|
Нерабочий день
|
-
|
02 ноября
|
40,7162
|
Нерабочий день
|
-
|
03 ноября
|
39,8783
|
10 ноября
|
41,3658
|
04 ноября
|
40,0861
|
11 ноября
|
42,0148
|
05 ноября
|
40,5272
|
12 ноября
|
42,7397
|
Средняя стоимость за неделю
|
40,3367
|
Средняя стоимость за неделю
|
42,0401
Унция платины в Азербайджане на этой неделе подорожала на 52,65 маната (2,93 процента). Средневзвешенная стоимость унции платины повысилась относительно показателя прошлой недели на 2,85 процента – до 1820,3515 маната.
|
Изменение стоимости унции платины
|
01 ноября
|
1750,363
|
Нерабочий день
|
-
|
02 ноября
|
1799,943
|
Нерабочий день
|
-
|
03 ноября
|
1765,79
|
10 ноября
|
1793,534
|
04 ноября
|
1772,99
|
11 ноября
|
1821,3375
|
05 ноября
|
1758,897
|
12 ноября
|
1846,183
|
Средняя стоимость за неделю
|
1769,596
|
Средняя стоимость за неделю
|
1820,3515
На этой неделе унция палладия в Азербайджане подорожала на 22,33 маната, или 0,64 процента. Средневзвешенная стоимость унции палладия выросла на 0,88 процента по сравнению с показателем прошлой недели, составив 3471,4311 маната.
|
Изменение стоимости унции палладия
|
01 ноября
|
3391,424
|
Нерабочий день
|
-
|
02 ноября
|
3473,517
|
Нерабочий день
|
-
|
03 ноября
|
3441,259
|
10 ноября
|
3469,9465
|
04 ноября
|
3447,515
|
11 ноября
|
3452,071
|
05 ноября
|
3452,097
|
12 ноября
|
3492,276
|
Средняя стоимость за неделю
|
3441,162
|
Средняя стоимость за неделю
|
3471,4311
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: agdzhaev