ЧБТР готов к расширению сотрудничества с местными финансовыми институтами в Азербайджане (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) готов расширить сотрудничество с местными финансовыми учреждениями в Азербайджане для предоставления целевых кредитных линий для финансирования торговли, лизинга, малого и среднего бизнеса и ипотечного финансирования, сказал в эксклюзивном интервью Trend президент Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР) Дмитрий Панкин.

"Поддержка МСП в ненефтяном секторе особенно важна. Учитывая, что малые и средние предприятия в Азербайджане относительно небольшие, соответственно, суммы ссуд, в которых они нуждаются, тоже небольшие, с ними можно работать через местные финансовые учреждения. Именно так мы в основном работаем с малыми и средними предприятиями в Азербайджане и других странах-членах", - сказал он.

Панкин напомнил, что в августе 2021 года ЧБТР предоставил TuranBank новую кредитную линию для малых и средних предприятий на сумму в 10 миллионов манатов (около 5 миллионов евро), чтобы помочь увеличить доступность средств для малых и средних предприятий с целью получения немедленной краткосрочной поддержки для своих производственных и инвестиционных программ и для нужд оборотного капитала.

"Это был второй манатный кредит ЧБТР для МСП, предоставленный Turanbnak после успешного использования первой кредитной линии, предоставленной в 2019 году, которой были охвачены более 3 000 МСП в стране. Местное финансирование обеспечит дополнительный комфорт для малых и средних предприятий и не вызовет проблем с обменным курсом, особенно на фоне негативного воздействия пандемии COVID-19", - добавил Дмитрий Панкин.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Эльдар Пашаев)

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