Официальный курс маната к мировым валютам на 24 ноября

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 24 ноября 2021 года установлен на уровне 1,7 и 1,9105 маната соответственно, сообщает Trend в среду со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным ЦБА, на среду: