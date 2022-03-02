Оборот Бакинской фондовой биржи вырос за год
БАКУ /Trend/ - С 01.01.2021 по 28.02.2022 года оборот ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже (БФБ) превысил 3,18 миллиарда манатов, что на 11,5 процента больше в годовом исчислении, сообщает Trend в среду со ссылкой на биржу.
На государственные ценные бумаги пришелся 51 процент оборота БФБ, или 1,622 миллиона манатов. Это на 54,6 процента меньше в годовом исчислении.
Согласно сообщению биржи, объем торговли корпоративными ценными бумагами вырос в 2,1 раза, составив 144,157 миллиона манатов, операций РЕПО - в 2,4 раза, до 1,414 миллиарда манатов.
Капитализация биржи составила 4,308 миллиарда манатов.
(Автор: Назрин Исрафилова)
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