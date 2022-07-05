Минфин Азербайджана выставил на аукцион гособлигации

БАКУ /Trend/ - Пятого июля на Бакинской фондовой бирже (БФБ) прошел аукцион по размещению государственных облигаций министерства финансов Азербайджана со сроком обращения 1 820 дней, передает во вторник Trend со ссылкой на БФБ.

По данным биржи, в ходе аукциона три инвестора подали пять заявок в ценовом диапазоне от 88,1309 (девять процентов) до 95,883 маната (6,9898 процента).

В соответствии с решением министерства финансов цена отсечения гособлигаций была определена на уровне 93,8404 маната (7,5 процента), а средневзвешенная цена - на уровне 94,4554 маната (7,3449 процента).

Общая сумма заявок по номинальным ценам составила 46 249 800 манатов, а объем размещения – 12 443 500 манатов.

Дата погашения облигаций – 29 июня 2027 года.