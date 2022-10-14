Недвижимое имущество азербайджанского банка выставят на аукцион

БАКУ /Trend/ - Второго ноября на торги в Бакинском аукционном центре будет выставлено недвижимое имущество ОАО "Dəmirbank", находящегося в процессе ликвидации, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Азербайджанский фонд страхования вкладов.

На аукцион выставляется нежилое помещение площадью 2389,8 квадратных метра, расположенное по адресу: город Шеки, ул. Сабита Рахмана, 6А. Его стартовая цена составит 1,105 миллиона манатов.

Организатору аукциона необходимо заплатить пять процентов от продажной цены. Стоимость покупки должна быть оплачена покупателем в течение семи календарных дней.

Желающие принять участие в аукционе могут представить необходимые документы по адресу: Баку, Сабаильский район, Бадамдарское шоссе, 27.

Телефоны для дополнительной информации: (+99455)-206-66-67.