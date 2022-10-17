Бакинский филиал Национального банка Пакистана обратился к своим кредиторам

БАКУ /Trend/ - Бакинский филиал Национального банка Пакистана, находящийся в процессе ликвидации, обратился к своим кредиторам.

Об этом Trend сообщает в понедельник со ссылкой на газету "Vergilər" Государственной налоговой службы при министерстве экономики Азербайджана.

Согласно данным, кредиторы могут предъявить свои требования в течение 2 месяцев по адресу: Баку, Хатаинский район, ул. 8 Ноября, 9А, кв. 9А.

Напомним, что на основании добровольного заявления Бакинского филиала Национального банка Пакистана отозвана по решению правления Центрального банка Азербайджан от 11 октября 2022 года банковская лицензия №248 от 30 июня 2005 года, выданная Бакинскому отделению Национального банка Пакистана.