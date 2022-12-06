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Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана выставил на торги облигации

Финансы Материалы 6 декабря 2022 17:39 (UTC +04:00)
Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана выставил на торги облигации

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Шестого декабря на Бакинской фондовой бирже (БФБ) состоялся аукцион по размещению облигаций Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана на сумму 30 миллионов манатов со сроком обращения 9 360 дней, передает во вторник Trend со ссылкой на БФБ.

По данным БФБ, в ходе аукциона заявка поступила лишь от одного инвестора. Общая сумма заявки, по номинальным ценам, составила 30 миллионов манатов, объем размещения - 30 миллионов манатов. Дата погашения облигаций - 9 июля 2048 года.

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