Азербайджанский фонд страхования вкладов проведет ряд аукционов

БАКУ /Trend/ - 28 декабря на торги в Бакинском аукционном центре будет выставлено движимое имущество ОАО "NBC Bank", ЗАО "Bank Standard" и ОАО "Amrahbank", находящихся в процессе ликвидации, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Азербайджанский фонд страхования вкладов.

На аукцион выставляются IT-оборудование "NBC Bank" (начальная стоимость 2 485 манатов), IT-оборудование "Bank Standard" (начальная стоимость 5 455 манатов) и IT-оборудование "Amrahbank" (начальная стоимость 14 146 манатов).

Организатору аукциона необходимо заплатить пять процентов от цены продажи. Стоимость покупки должна быть оплачена покупателем в течение семи календарных дней.

Желающие принять участие в аукционе могут представить необходимые документы по адресу: Баку, Сабаильский район, Бадамдарское шоссе, 27.

Телефон для дополнительной информации: (+99455) 206-66-67.