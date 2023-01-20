Азиатский банк развития впервые выпустил облигации в азербайджанской валюте

БАКУ/Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) в рамках своего первого выпуска облигаций привлек почти 8,4 миллиона манатов.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на АБР, выпуск был структурирован как валютно-связанная облигация, деноминированная в азербайджанских манатах, но погашаемая в долларах США.

"Такая структура позволяет АБР полностью смягчить валютные риски по базовому проекту, а также открывает доступ к более широкому пулу инвесторов, от которых требуется только мобилизовать доллары для подписки на облигации", - отмечает банк.

Согласно банку, облигация сроком на 2,5 года имеет фиксированную процентную ставку шесть процентов и котируется на Люксембургской фондовой бирже. Организатором облигации выступил Goldman Sachs International, а подписку полностью оформила компания Capitulum Asset Management GmbH.

"Поступления от выпуска облигаций будут напрямую финансировать проект АБР Avrora COVID-19 Staple Food Supply Chain. Проект обеспечивает существенную поддержку ликвидности ООО "Avrora" для поддержания его деятельности и жизнеобеспечения более 2 600 сотрудников", - подчеркивает АБР.

В сообщении банка отмечается, что проект также поддерживает гендерную интеграцию и вносит вклад в продовольственную безопасность благодаря производству и распределению пшеницы и молочных продуктов

"Выпуск облигаций в азербайджанских манатах основывается на сильном импульсе АБР в финансировании в местной валюте среди развивающихся стран Центральной Азии, с многочисленными заимствованиями и деривативными сделками, уже осуществленными в грузинском лари, казахстанском тенге и узбекском суме", - сказал казначей АБР Пьер Ван Петегем.

Комментируя выпуск старший портфель менеджер Capitulum Теодор Киршнер отметил, что эта сделка помогает компании реализовать их цель - получить доступ к местной доходности в Азербайджане при устойчивом использовании средств прозрачным наднациональным эмитентом.

Отметим, что выпуски облигаций АБР в местной валюте не только привлекают финансирование в местной валюте для поддержки кредитов тем заемщикам, которые не могут управлять валютным риском, связанным с кредитами в долларах или евро, но и способствуют развитию рынка капитала.

Напомним, что АБР является одним из ключевых источников официальной помощи в целях развития в стране. Текущие операции АБР в Азербайджане осуществляются в рамках страновой стратегии партнерства на 2019-2023 годы, которая направлена на стимулирование развития частного сектора, повышение эффективности государственного сектора, улучшение инфраструктуры и укрепление человеческого капитала. Стратегия тесно увязана со стратегическими дорожными картами правительства Азербайджана для национальной экономики и основных секторов экономики. Будучи председателем Программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества в 2021 году, Азербайджан активно поддержал повестку программы и провел виртуальную 20-ю министерскую конференцию.

На сегодняшний день АБР выделил Азербайджану 65 займов, грантов и технической помощи для государственного сектора на общую сумму 3,7 миллиарда долларов. Совокупные выплаты Азербайджану по кредитам составляют 3,93 миллиарда долларов. Они финансировались за счет регулярных и льготных обычных капитальных ресурсов. Текущий суверенный портфель АБР в Азербайджане включает 2 кредита и 1 суверенную гарантию на сумму 856,8 миллиона долларов.