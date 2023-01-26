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Азербайджан и IFC обсудили развитие финансового рынка

Финансы Материалы 26 января 2023 17:55 (UTC +04:00)
Азербайджан и IFC обсудили развитие финансового рынка

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов встретился с региональным директором IFC по Европе Раной Карадшех и сопровождающими ее руководителями офисов IFC по Южно-Кавказскому региону и Азербайджану.

Об этом сообщает Trend в четверг со ссылкой на министерство финансов.

На встрече была отмечена важность проектов финансово-технической поддержки со стороны Международной финансовой корпорации по проектам возобновляемых источников энергии, а также в областях улучшения инвестиционного климата, конкурентоспособности сельского хозяйства и доступа к финансовым ресурсам, корпоративного управления, развития малого и среднего предпринимательства, финансового рынка, государственно-частного партнерства, морской ветроэнергетики.

Карадшех положительно оценила проделанную в стране работу по обеспечению макроэкономической и финансовой стабильности, проведенные реформы и поделилась мнением о направлениях расширения сотрудничества IFC с Азербайджаном.

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