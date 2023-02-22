В 2023 году ряд секторов Азербайджана перейдет на бюджетный механизм, ориентированный на результат - министр

БАКУ /Trend/ - В 2023 году в Азербайджане планируется завершить переход на бюджетный механизм, ориентированный на результат в пилотных секторах образования, сельского хозяйства и охраны окружающей среды.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Министерство финансов, об этом заявил глава ведомства Самир Шарифов во время выступления на семинаре "Внедрение рамок среднесрочных расходов (РСР) в секторе образования и переход к бюджетному механизму, ориентированному на результат".

"С этого года в пилотных секторах, в которых проводятся реформы, с целью совершенствования управления государственным бюджетом, планируется завершить переход на бюджетный механизм, ориентированный на результат, усовершенствовать и внедрить программный бюджет, а также привлечь в процесс реформ секторы здравоохранения, социальной защиты и социального обеспечения, молодежи и спорта, культуры и туризма", - отметил Шарифов.

Он подчеркнул, что в связи с этим с 2023 года планируется начать работу по внедрению РСР в новых привлекаемых секторах и переходу к бюджетному механизму, ориентированному на результат.

"Уже в 2024 году расходы бюджета вновь задействованных секторов на 2025-2027 годы будут формироваться на основе программы. В последние годы были проведены масштабные реформы в области совершенствования управления государственными финансами. Одним из приоритетных направлений этих реформ является именно внедрение рамок среднесрочных расходов и переход к бюджетному механизму, ориентированному на результат. В качестве пилотных секторов по этим реформам определены образование, сельское хозяйство и охрана окружающей среды", - заключил министр.