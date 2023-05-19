В Азербайджане прошла регистрацию еще одна инвесткомпания

БАКУ /Trend/ - Государственная налоговая служба (ГНС) при министерстве экономики Азербайджана зарегистрировала инвестиционную компанию ЗАО "NovoCapital".

Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ведомство.

Уставный капитал компании составляет 300 тысяч манатов. Ее официальным представителем является Хамдулла Азизов.

Юридический адрес NovoCapital: город Баку, Бинагадинский район, ул. Мир Джалала, 103.

Отметим, что на настоящее время Центральный банк Азербайджана выдал лицензии 12 инвестиционным компаниям (ЗАО "Инвестиционная компания PASHA Capital", ЗАО "Инвестиционная компания ABB Invest", ОАО "Инвестиционная компания UniCapital", ЗАО "Инвестиционная компания CPM-Invest", ЗАО "Инвестиционная компания AzFinance", ЗАО "Инвестиционная компания Invest-Az", ОАО "Инвестиционная компания BTB Kapital", ЗАО "Инвестиционная компания Capital Partners", ЗАО "Инвестиционная компания Xalq Kapital", ОАО "Инвестиционная компания PSG Kapital", ОАО "Инвестиционная компания MFX Trading", ЗАО "Инвестиционная компания Troni").