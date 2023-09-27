Центробанк Азербайджана и ВБ реализуют совместный проект по модернизации финсектора

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Всемирный банк (ВБ) совместно реализуют "Проект модернизации финансового сектора 3", сообщает в среду Trend.

Согласно данным ЦБА, для определения масштабов проекта и уточнения направлений миссия Всемирного банка в составе специалистов посетит Баку в последнюю неделю сентября этого года для проведения соответствующих встреч.

Основная цель проекта — усиление контроля и регулирования финансового сектора, поддержка реализации государственной программы финансовой доступности и оказание поддержки Центральному банку в мониторинге финансового сектора.

Отметим, что ранее на встрече между представителями Центрального банка Азербайджана и Всемирного банка были обсуждены текущее сотрудничество и будущие направления технической помощи.