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Центробанк Азербайджана и ВБ реализуют совместный проект по модернизации финсектора

Финансы Материалы 27 сентября 2023 11:53 (UTC +04:00)
Центробанк Азербайджана и ВБ реализуют совместный проект по модернизации финсектора

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Гюнай Гулиева
Гюнай Гулиева
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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Всемирный банк (ВБ) совместно реализуют "Проект модернизации финансового сектора 3", сообщает в среду Trend.

Согласно данным ЦБА, для определения масштабов проекта и уточнения направлений миссия Всемирного банка в составе специалистов посетит Баку в последнюю неделю сентября этого года для проведения соответствующих встреч.

Основная цель проекта — усиление контроля и регулирования финансового сектора, поддержка реализации государственной программы финансовой доступности и оказание поддержки Центральному банку в мониторинге финансового сектора.

Отметим, что ранее на встрече между представителями Центрального банка Азербайджана и Всемирного банка были обсуждены текущее сотрудничество и будущие направления технической помощи.

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