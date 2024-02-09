БАКУ /Trend/ - Азербайджан и США обсудили сотрудничество в финансовой сфере, сообщает в пятницу Trend.

Согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА), состоялась встреча с представителями "Bank of New York Mellon".

В сообщении ЦБА отмечается, что в ходе встречи была обсуждена макроэкономическая ситуация в Азербайджане, вопросы развития банковского сектора, а также перспективы сотрудничества между финансовыми системами обеих стран.

Напомним, что еще в 2022 году сообщалось, что банки Азербайджана могут установить корреспондентские отношения с "Bank of New York Mellon".

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