НДЦ Азербайджана и американский холдинг обсудили перспективы кастодиальных услуг

БАКУ /Trend/ - Представители Национального депозитарного центра (НДЦ) Азербайджана и Bank of New York Mellon (BNY Mellon) обсудили перспективы кастодиальных услуг, передает во вторник Trend.

Согласно данным НДЦ, в ходе встречи были представлены роль НДЦ в развитии рынка капитала Азербайджана и его стратегия развития.

Кроме того, стороны обсудили перспективы сотрудничества по интеграции передовой финансовой инфраструктуры НДЦ с кастодиальными услугами BNY Mellon.

Отмечается, что в стратегии развития НДЦ на 2024-2026 годы особое внимание уделено расширению деятельности, связанной с установлением и развитием отношений с международными финансовыми организациями и депозитариями.

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