Азербайджан пригласил компании из Малайзии к сотрудничеству в секторе ВИЭ

БАКУ /Trend/ - Директор Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии (AREA) при министерстве энергетики Азербайджана Джавид Абдуллаев провел онлайн-презентацию на тему "Возможности в секторе возобновляемой энергетики Азербайджана" для министерства энергетического перехода и коммунального хозяйства Малайзии, сообщает Trend со ссылкой на минэнерго Азербайджана.

Джавид Абдуллаев подчеркнул, что сектор возобновляемой энергетики является одним из приоритетных в Азербайджане и пригласил малайзийские компании к сотрудничеству, отметив, что в стране действует привлекательный инвестиционный климат.

"К 2030 году ожидается реализация проектов возобновляемой энергетики мощностью 7 гигаватт, из которых 5 гигаватт планируется экспортировать. Намечены разные направления экспорта "зеленой" энергии", - сказал он.

Далее в режиме онлайн выступили посол Азербайджана в Малайзии Ирфан Давудов, руководители департаментов AREA Рена Хумбатова и Фаган Абдурахманов, а также страновой менеджер по Азербайджану компании "Masdar" (ОАЭ) Мурад Садыхов.

Была предоставлена обширная информация о реализуемых в нашей стране проектах, инвестиционных возможностях и других направлениях.