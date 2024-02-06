Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Зеленая экономика

Азербайджану важен опыт Дании в развитии ветроэнергетики

Зеленая экономика Материалы 6 февраля 2024 16:24 (UTC +04:00)
Азербайджану важен опыт Дании в развитии ветроэнергетики

Читайте Trend в

Лада Евграшина
Лада Евграшина
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Азербайджану важен опыт Дании в развитии ветроэнергетики, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана.

"Технический потенциал морской ветроэнергетики Азербайджана оценен экспертами Всемирного банка в 157 ГВт и опыт Дании в его использовании очень важен", - говорится в сообщении по итогам переговоров с датской транснациональной компанией Orsted A/S.

В информации подчеркивается, что, по данным на 2023 год, вклад ветроэнергетики составляет 53,6 процента в общем энергобалансе Дании.

Orsted A/S является признанным мировым лидером в области морской ветроэнергетики.

"Азербайджан и Дания также будут сотрудничать в подготовке к COP29, которая состоится в Баку", - отмечено в информации.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости