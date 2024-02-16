"AHK Azerbaijan" инициирует вебинар по развитию "зеленых" технологий в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - Германо-азербайджанская палата по внешнеторговому сотрудничеству (AHK Azerbaijan) вместе с программой "Interreg Central Baltic" 29 февраля проведет вебинар по теме "Развитие "зеленых" технологий в Азербайджане", передает в пятницу Trend со ссылкой на "AHK Azerbaijan".

Данное онлайн мероприятие направлено на изучение возможностей сотрудничества для компаний и организаций в секторах энергетики, "зеленых" технологий, логистики, транспорта и водоснабжения с профильными компаниями Латвии, Эстонии и Финляндии (программа LEF Network).

На вебинаре ожидается обмен информацией о текущем состоянии секторов "зеленых" технологий в Азербайджане и его перспективах.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!