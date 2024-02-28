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Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с ФРГ по ВИЭ и энергоэффективности

Зеленая экономика Материалы 28 февраля 2024 10:54 (UTC +04:00)
Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с ФРГ по ВИЭ и энергоэффективности

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Лада Евграшина
Лада Евграшина
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БАКУ/Trend/ - Азербайджан обсудил возможности сотрудничества с немецкими компаниями в области проектов солнечной и ветроэнергетики, биоэнергетики, "зеленого" водорода, энергоэффективности и производства "зеленых" технологий.

Об этом Trend сообщает в среду со ссылкой на минэнерго Азербайджана по итогам встречи главы ведомства Парвиза Шахбазова с делегацией представителей компаний ФРГ во главе с генеральным директором Восточной бизнес-ассоциации Германии Михаэлем Хармсом.

"Обсуждались возможности сотрудничества с немецкими компаниями в области проектов солнечной и ветроэнергетики, биоэнергетики, "зеленого" водорода, энергоэффективности и производства "зеленых" технологий", - отмечено в сообщении.

Также на встрече была представлена ​​информация о прогрессе Азербайджана в вопросе энергетического перехода, о реализуемых и планируемых в стране проектах "зеленой" энергетики, а также о планах по экспорту возобновляемой энергии, в том числе "зеленого" водорода.

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