Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с ФРГ по ВИЭ и энергоэффективности

БАКУ/Trend/ - Азербайджан обсудил возможности сотрудничества с немецкими компаниями в области проектов солнечной и ветроэнергетики, биоэнергетики, "зеленого" водорода, энергоэффективности и производства "зеленых" технологий.

Об этом Trend сообщает в среду со ссылкой на минэнерго Азербайджана по итогам встречи главы ведомства Парвиза Шахбазова с делегацией представителей компаний ФРГ во главе с генеральным директором Восточной бизнес-ассоциации Германии Михаэлем Хармсом.

"Обсуждались возможности сотрудничества с немецкими компаниями в области проектов солнечной и ветроэнергетики, биоэнергетики, "зеленого" водорода, энергоэффективности и производства "зеленых" технологий", - отмечено в сообщении.

Также на встрече была представлена ​​информация о прогрессе Азербайджана в вопросе энергетического перехода, о реализуемых и планируемых в стране проектах "зеленой" энергетики, а также о планах по экспорту возобновляемой энергии, в том числе "зеленого" водорода.