Минэнерго Азербайджана будет сотрудничать с Nobel Energy и Elecnor по проектам солнечной энергетики

БАКУ /Trend/ - В Баку в рамках 10-го министерского заседания Консультативного совета по Южному газовому коридору и 2-го министерского заседания Консультативного совета по зеленой энергетике подписаны документы о сотрудничестве в области возобновляемых источников энергии.

Как сообщает в пятницу Trend, подписанный между министерством энергетики Азербайджана и компанией "Nobel Energy" Меморандум о взаимопонимании предусматривает сотрудничество по строительству солнечной электростанции мощностью 100 МВт в Джебраильском районе, а также по производству, продаже и потреблению электроэнергии. Согласно документу, планируется строительство солнечной электростанции ​​общей мощностью 100 МВт, 50 МВт на начальном этапе и 50 МВт на следующем этапе.

Также подписан документ о сотрудничестве между минэнергетики Азербайджана и испанской компанией "Elecnor". Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству по проекту возобновляемой энергии в Азербайджане охватывает сотрудничество в области реализации проекта ветровой электростанции мощностью 70 МВт в Гарадагском районе. В этих рамках также будет осуществляться сотрудничество по развитию проектов ветровой и солнечной энергетики, включая сбор и анализ данных по измерению скорости ветра, а также системы хранения энергии.

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