БАКУ /Trend/ - ЕС с нетерпением ждет сотрудничества с Азербайджаном для достижения успешных результатов на COP29.

Как сообщает во вторник Trend, это отмечено в выводах Совета Европейского союза (ЕС) по "зеленой дипломатии".

"Совет благодарит Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) за проведение конференции ООН об изменении климата (COP28) в Дубае и приветствует принятие консенсуса ОАЭ. ЕС с нетерпением ждет работы со всеми партнерами, в том числе с "тройкой" - Объединенными Арабскими Эмиратами и будущими председателями COP - Азербайджаном и Бразилией для достижения успешных и амбициозных результатов в отношении COP29 и COP30.

Совет приглашает партнеров работать с ЕС над разработкой глобального подхода к установлению цен на углерод как наиболее эффективного и экономичного метода сокращения выбросов", - отмечается в выводах Совета ЕС.

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