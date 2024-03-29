В 2024 году будут заложены фундаменты четырех объектов ВИЭ в Азербайджане - Парвиз Шахбазов

БАКУ/Trend/ — Фундаменты четырех новых электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ), будут заложены в 2024 году, то есть в рамках "Года солидарности во имя зеленого мира", сообщил в пятницу министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, передает в четверг Trend.

Шахбазов выступил сегодня на очередном заседании Комиссии по реализации проектов в области использования ВИЭ с участием представителей министерства экологии и природных ресурсов, экономики, чрезвычайных ситуаций, финансов, юстиции, сельского хозяйства, цифрового развития и транспорта, обороны, ГНКАР, ОАО "Азерэнержи", ОАО "Азеришыг", Центрального банка, госкомитета градостроительства и архитектуры, агентства геодезии и картографии, Агентства по туризму, ООО "Азербайджанский научно-исследовательский и проектно-исследовательский энергетический институт".

Напомним, что в текущем году планируется начать строительство двух солнечных электростанций и двух ветряных.

В ходе заседания был также заслушан отчет Секретариата комиссии о проделанной работе, представлена ​​информация о процессе определения зон на море, предназначенных для морских ветроэнергетических проектов, обсуждались работы по проектам "Masdar", перспективы производства водорода, шаги по проекту "Зеленый энергетический коридор Каспий-ЕС".

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