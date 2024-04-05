Президент Конго побывал на Гарадагской солнечной электростанции ​​(ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в рамках ознакомления с энергосистемой Азербайджана посетил Гарадагскую солнечную электростанцию мощностью 230 МВт.

Об этом в своем аккаунте в социальной сети "Х" написал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, сообщает Trend.

"Президенту Республики Конго была предоставлена подробная информация об этой первой крупнейшей солнечной электростанции в Каспийском регионе и СНГ, а также о других мегапроектах, реализуемых совместно с компанией "Masdar", и о курсе нашей страны на "зеленую энергию". Обсуждалось сотрудничество по обмену опытом в области возобновляемых источников энергии", - отметил министр.

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