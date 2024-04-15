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В Сумгайыте пройдет рабочая конференция "Экологическая безопасность и зеленый мир"

Зеленая экономика Материалы 15 апреля 2024 09:26 (UTC +04:00)
В Сумгайыте пройдет рабочая конференция "Экологическая безопасность и зеленый мир"

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Генеральная прокуратура Азербайджане проведет в Сумгайыте рабочую конференцию "Экологическая безопасность и зеленый мир".

Об этом в понедельник Trend сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана.

Было отмечено, что 16 апреля Генеральной прокуратурой Азербайджана в Сумгайыте будет организована конференция с участием сотрудников окружных региональных прокуратур и правоохранительных органов, ответственных лиц других государственных структур, а также образовательных учреждений.

Во время мероприятия также будут проведены дискуссии между государственными учреждениями, НПО и СМИ.

В рамках встречи в Сумгайытской городской прокуратуре будет организован День открытых дверей.

Напомним, что Генеральной прокуратурой Азербайджана было организовано более 10 региональных конференций.

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