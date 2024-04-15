БАКУ/Trend/ - Афганистан примет участие в COP29 в Баку.

Об этом передает в понедельник Trend со ссылкой на афганского представителя по вопросам изменения климата, участника COP27 и COP28 от Афганистана Абдулхади Ахакзаи (Abdulhadi Achakzai).

"COP29 обещает стать ценным опытом для меня и моей команды, представляющей Афганистан. Мы уже начали готовиться к тому, чтобы стать сильными переговорщиками по вопросам защиты окружающей среды планеты и смягчению изменения климата", - написал он в своем аккаунте в соцсети.

Представитель Афганистана напомнил, что у страны не было своего стенда на COP28, но правительство Колумбии предоставило возможность в своем павильоне сделать делегации Афганистана доклад о неблагоприятных последствиях изменения климата в Афганистане.

"В Баку на COP29 мы хотим показать себя надежным защитником окружающей среды", - отметил Ахакзаи, который принимает в последние годы активное участие во всех климатических мероприятиях ООН.

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