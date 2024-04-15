"Зеленый переход" входит в число национальных приоритетов Азербайджана - Мухтар Бабаев

БАКУ /Trend/ - "Зеленый переход" входит в число национальных приоритетов Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил назначенный президент COP29 Мухтар Бабаев в своем выступлении во время первой пресс-конференции председательства COP29.

Он упомянул, что проведение COP29 в Азербайджане является проявлением доверия международного сообщества к политике, проводимой Азербайджаном под руководством Президента Ильхама Алиева на национальном и международном уровнях, в том числе к усилиям по содействию решению проблемы изменения климата.

"В рамках председательства и проведения COP29 наша страна продемонстрирует постоянную активность в направлении укрепления глобальной солидарности в вопросах изменения климата", - подчеркнул М.Бабаев.

Отметив, что "зеленый переход" входит в число национальных приоритетов Азербайджана, М.Бабаев также сказал, что страна присоединилась к инициативе "Глобальное обязательство по метану", которая предусматривает добровольное принятие государствами сокращения выбросов метана, и поставила целью доведение доли возобновляемых источников энергии в установленной мощности электрической энергии до 30 процентов к 2030 году.

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