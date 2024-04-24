"AzInTelecom" повысит внимание к вопросам устойчивого развития и "зеленым" технологиям

БАКУ/Trend/ - ООО "AzInTelecom" (Azerbaijan International Telecom), функционирующее в подчинении министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана, присоединилось к Глобальному Договору ООН по устойчивому развитию, сообщает в среду Trend со ссылкой на информацию главы "AzInTelecom" Эльхана Азизова в соцсетях.

"Мы поддерживаем продвижение устойчивого развития в экологическом, социальном и корпоративном видам управления (ESG). Мы стремимся следовать 10 принципам Глобального Договора ООН об устойчивом развитии, касающихся соблюдения прав человека, борьбы с коррупцией, гендерного равенства, защиты окружающей среды", - подчеркнул Азизов.

По его словам, ООО повысит свое внимание к популяризации "зеленых" технологий в своей деятельности.

"Принимая во внимание, что 2024 год объявлен в Азербайджане "Годом солидарности во имя зеленого мира" и в Баку пройдет COP29, наше ООО будет уделять повышенное внимание вопросам экологии и развития "зеленых" технологических решений", - сказал он.

Отметим, что деятельность ООО "AzInTelecom" включает в себя предоставление облачных решений, передачу международного голосового трафика между Азербайджаном и другими странами, услуги по информационной безопасности, работу платформы цифровых решений SİMA.

"Стратегия компании построена на таких основных характеристиках, как человеческая ценность, надежность, инновации, адаптивность, прозрачность и конфиденциальность", - добавил руководитель ООО "AzInTelecom".

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