Deloitte о необходимости разработки Азербайджаном водородной стратегии

БАКУ /Trend/ - Спрос на газ в ЕС в ближайшие годы может упасть на 80 процентов, и при такой ситуации водород станет тем топливом, в котором нуждаются страны.

Об этом сказал, выступая на Бакинском энергетическом форуме представитель компании Deloitte Йоханнес Труби (Johannes Truby), сообщает Trend.

Согласно исследованиям данной мировой консалтинговой компании, спрос на чистый водород в мире составит 60-100 млн тонн, но, например, ЕС не сможет производить такой объем.

"В этом плане взгляды обращены на те страны, из которых в ЕС тянутся газопроводы, в частности страны Африки, Украину и Азербайджан", - подчеркнул Труби.

По его словам, Азербайджану нужна полноценная водородная стратегия. "Для этого необходимо чёткое политическое решение, ведь водородная экономика дорогая, требует огромных инвестиций", - уточнил Труби.

В числе важных вызовов для Азербайджана он назвал соответствие экологическим стандартам по водороду, для чего страна должна развернуть новые технологии по CC'S.

"Также Азербайджан должен продумать вопросы внутреннего использования водорода и его экспорта. То есть необходимо национальное видение", - сказал Труби.