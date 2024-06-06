Замминистра энергетики Азербайджана о главных вопросах COP29

БАКУ /Trend/ - Азербайджан в рамках председательства в COP29 обеспечит обсуждение всех приоритетных вопросов климатической повестки мира.

Как сообщает Trend, об этом сказал в ходе Бакинского энергетического форума замминистра энергетики Азербайджана Орхан Зейналов.

"Прошедшая в Дубае COP28 представила странам-членам ООН инструменты по отходу от ископаемого топлива, снижению выбросов парниковых газов, развитию отрасли водорода. На COP29 в Баку будет обсуждено то, как осуществлять энергетический переход, как его финансировать, привлекать инвестиции частного сектора (стимулирующие схемы), как выходить на нулевые выбросы парниковых газов", - сказал Зейналов.

Он подчеркнул, что процесс COP имеет непрерывный характер.

"Важно продолжать осуществлять договоренности, достигнутые в Дубае в декабре 2023 года. В целом, все страны сталкиваются с одинаковыми климатическими вызовами, а значит возможны единые меры реагирования на них и адаптации", - считает замминистра.

Отметим, что по итогам COP29 ожидаются результаты по таким вопросам, как рассмотрение отчетов стран по национальному уровню вкладов (NDC 3.0) в снижении эмиссии парниковых газов. Помимо этого, планируется согласование новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию (сумма, условия, база доноров и право на получение помощи), завершение договорённостей по Статье 6 Парижского соглашения.

Напомним, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата – это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата. Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.