ПО «Азнефть» SOCAR и «Sakuraz Green Energy» будут сотрудничать по аккумуляторным решениям

БАКУ /Trend/ - Между Производственным объединением (ПО) «Азнефть» Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) и компанией «Sakuraz Green Energy» («SGE») подписано соглашение, предусматривающее стратегическое сотрудничество по аккумуляторным батареям по хранению электроэнергии, передает в четверг Trend со ссылкой на SOCAR.

"Данное соглашение о сотрудничестве с SGE касается продления срока службы аккумуляторов для хранения энергии и соответствующих технических услуг. Документ направлен на обеспечение устойчивых энергетических решений и экономию средств для SOCAR и ее объектов в Азербайджане", - говорится в сообщении.

Стороны будут сотрудничать во всех областях аккумуляторных решений, включая полное тестирование аккумуляторов, логистику, регулярное техническое обслуживание таких систем хранения энергии.

«Sakuraz Green Energy» («SGE») - расположенный в Баку завод по выпуску и восстановлению аккумуляторов разного типа.

"Это первая в стране местная компания, которая использует технологию BSI в отношении аккумуляторов, чтобы гарантировать сокращение промышленных отходов и обеспечить охрану окружающей среды", - отмечено в информации «Sakuraz Green Energy».