В Баку продолжает работу глобальный саммит "Прогнозирование здорового будущего" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку 18-20 июня продолжает свою работу глобальный саммит "Прогнозирование здорового будущего", который ежегодно проводится в преддверии COP.

Как сообщает Trend, во второй день мероприятия были обсуждены вопросы финансирования климатоустойчивой и устойчивой системы здравоохранения, достижения всеобщего медицинского обеспечения на фоне изменения климата, создания климатоустойчивых и здоровых городов.

Во второй день мероприятия выступили посол гендиректора ВОЗ по вопросам изменения климата и здоровья Ванесса Керри, исполнительный директор крупнейшего донора здравоохранения в мире - Глобального фонда Питер Сэндс, Глобальный директор по вопросам здравоохранения, питания и народонаселения Всемирного банка Хуан Пабло Урибе, член Консультативного совета COP29, бывший президент Малави Джойс Банда, генеральный директор организации "Malaria No More" Мартин Эдлунд и другие докладчики.

Выступающие говорили о важности совместной борьбы с изменением климата, предотвращения негативного воздействия изменения климата на здоровье человека и подчеркивали важность солидарности всех стран в этом вопросе.

Завтра на глобальном саммите будут обсуждаться другие важные вопросы на темы изменения климата и здоровья человека. Также состоится диалог по устойчивому развитию COP с участием представителей предыдущих COP.

Отметим, что целью глобального саммита является объединение климатических и медицинских сообществ для обсуждения изменения климата и его последствий для здоровья человека, а также определение возможностей и стратегий совместных действий "От информированности к действию". Саммит объединяет мировых лидеров в области здравоохранения, климата и развития.

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