Зеленых насаждений на душу населения в Баку в 5 раз меньше нормы - Умайра Тагиева

БАКУ /Trend/ - Зеленых насаждений на душу населения в Баку в 5 раз меньше нормы.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявила заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева на научно-практической конференции на тему "Роль просветительских и правоохранительных мероприятий в укреплении окружающей среды", проходящей в городе Ханкенди.

По ее словам экологическая проблема все еще остается.

"Для решения проблем необходимо проделать большую работу и нужны большие финансы.

Проводятся новые технологические работы. Также наблюдаются риски для окружающей среды. Есть положительные результаты совершенствования законодательства и проведения просвещения.

Для справки сообщу, что в среднем в Баку на одного человека приходится 5 квадратных метров зелени, в то время, как норма составляет 20-25 квадратных метров. Впереди много работы. К увеличению зеленых насаждений подключаются все государственные органы. Это очень положительный фактор", - добавила она.

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