COP for Hope: Думаю, что обсуждения на COP29 дадут положительный результат - ирландский министр

БАКУ /Trend/ - В рамках COP29 в Баку АМИ Trend представляет специальный проект COP for Hope. Этот проект предоставляет уникальную возможность услышать голоса мировых лидеров, руководителей стран и первопроходцев в различных сферах – политики, экономики, науки и экологии, объединённых общей целью: противостоянием климатическим вызовам нашего времени.

Наш очередной собеседник - министр окружающей среды, климата, связи и транспорта Ирландии Имон Райан.

Он сказал Trend, что на COP29 очень хорошо структурированы логистика и организация.

"Все предусмотрено для удобства гостей. Думаю, что обсуждения в рамках конференции дадут положительные результаты. Главное, чтобы каждая страна осознавала свою ответственность за решение климатического кризиса", - отметил Райан.

Отметим, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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