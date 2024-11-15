COP for Hope: Mastercard активно рассматривает возможности заключения партнерских соглашений в рамках COP29 - Авшар Гюрдал (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - В рамках COP29 в Баку АМИ Trend представляет специальный проект COP for Hope. Этот проект предоставляет уникальную возможность услышать голоса мировых лидеров, руководителей стран и первопроходцев в различных сферах – политики, экономики, науки и экологии, объединённых общей целью: противостоянием климатическим вызовам нашего времени.

Наш сегодняшний собеседник - генеральный директор Mastercard по Азербайджану и Турции Авшар Гюрдал.

В эксклюзивном интервью Trend Авшар Гюрдал подчеркнул, что Mastercard активно рассматривает возможности заключения партнерских соглашений в рамках COP29.

"В рамках COP29 Mastercard фокусируется на инициативах, которые способствуют повышению экологической осведомленности, корпоративной и гражданской ответственности в Азербайджане. У нас есть несколько партнерств с эмитентами и продавцами, ориентированных на ESG, включая Sustainability Sandbox Hackathon - виртуальное соревнование, в котором финтех-стартапам предлагается создать решения, направленные на борьбу с изменением климата, поощряя инновационные, устойчивые решения", - сказал генеральный директор.

По его словам, в партнерстве с Rabitabank Mastercard запустил Carbon Calculator, который поможет потребителям отслеживать и управлять своим углеродным следом.

"Этот инструмент призван помочь людям сделать осознанный выбор в отношении своего воздействия на окружающую среду. Мы также сотрудничаем с компаниями ABB и Apar, которые внедряют экологичные педальные и электрические велосипеды в городских районах. Цель этих инициатив - повысить осведомленность о важности сокращения выбросов углекислого газа и побудить людей использовать более экологичные виды транспорта. Mastercard поддерживает эту инициативу, участвуя в ней с точки зрения финансового корпоративного воздействия. Мы также сотрудничаем с Baku Taxi, чтобы стимулировать гибридные такси с помощью скидок по Mastercard, одновременно способствуя снижению выбросов и предоставляя более экологичные варианты передвижения", - сказал А.Гюрдал.

Генеральный директор, отвечая на вопрос о возможных партнерских соглашениях в рамках COP29, отметил, что Mastercard активно изучает такие перспективы.

"Наше партнерство с Rabitabank уже является ключевым примером наших усилий по предоставлению потребителям практических инструментов для рационального природопользования. Так же, как и наше партнерство с вышеупомянутыми ABB и Apar. Такое сотрудничество имеет решающее значение для усиления нашего влияния и формирования коллективного подхода к решению не только финансовых, но и экологических проблем в Азербайджане", - подчеркнул он.

А.Гюрдал отметил, что у Mastercard есть четкий план действий по снижению углеродного следа и поддержке ответственного отношения к окружающей среде.

"Мы стремимся достичь нулевого уровня выбросов к 2040 году. Одним из основных компонентов этого плана является Sustainable Card pledge, цель которого - постепенный отказ от использования ПВХ-пластика во всех платежных картах к 2028 году. Мы призываем местные банки в Азербайджане взять на себя обязательство отказаться от использования ПВХ-пластика в линейках карт Mastercard уже в 2026 году. Несколько банков в Азербайджане уже присоединились к этой инициативе, демонстрируя свою приверженность принципам устойчивого развития. Этот план отражает наше стремление добиться ощутимого прогресса в сокращении пластиковых отходов и продвижении экологически ответственной практики в финансовом секторе", - сказал генеральный директор.

По его словам, конференция COP29 важна для всех.

"Конференция важна для всех, поскольку она служит глобальной платформой для решения проблемы изменения климата и ускорения прогресса на пути к устойчивому развитию. Для Mastercard она соответствует обязательствам компании по продвижению устойчивых практик и поддержке перехода к низкоуглеродной экономике. Мы надеемся вдохновить людей и организации задуматься о своем влиянии на окружающую среду и сделать ответственный выбор. В долгосрочной перспективе мы стремимся стимулировать изменения в масштабах всей отрасли и внедрять инновационные решения, которые принесут пользу экономике, обществу и окружающей среде", - заключил А.Гюрдал.