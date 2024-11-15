Азербайджан добился значительных успехов в области охраны окружающей среды - генпрокурор

БАКУ /Trend/ - Проведение Азербайджаном COP29 является показателем признания международным сообществом усилий страны в этой области.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил генеральный прокурор Азербайджанской Республики Камран Алиев на сессии высокого уровня "Мобилизация правоохранительных органов в борьбе с изменением климата", которая прошла в "Синей зоне" в рамках 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

По его словам, это мероприятие имеет особое значение с точки зрения обсуждения важных вопросов климатической деятельности и повышения усилий правоохранительных органов по борьбе с экологическими преступлениями, сокращению выбросов углерода.

Он отметил, что инициативы Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева демонстрируют приверженность страны инициативам в области "зеленой" энергии и защите окружающей среды. Генеральный прокурор подчеркнул, что Азербайджан добился значительных успехов в области охраны окружающей среды. Он отметил, что 2024 год в Азербайджане объявлен "Годом солидарности во имя зеленого мира".

Кямран Алиев также напомнил, что Генеральная прокуратура организовала в июне в азербайджанском городе Ханкенди конференцию на тему "Роль просветительских и правоохранительных мер в укреплении окружающей среды".

Отметим, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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