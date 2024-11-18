Азербайджан обсудил со Словакией расширение сотрудничества в области возобновляемых источников энергии

БАКУ /Trend/ - В рамках COP29, министр экономики Микаил Джаббаров провел встречу с заместителем премьер-министра, министром окружающей среды Словакии Томашом Тарабой.

Как сообщает в понедельник Trend, со ссылкой на Министерство экономики Азербайджана, на встрече было отмечено, что взаимные экономические связи успешно развиваются и имеется большой потенциал для расширения сотрудничества.

"Подчеркнута важность продолжения совместной деятельности в целях укрепления экономических связей, в том числе роста товарооборота. Обсуждены вопросы, включенных в повестку дня Совместной рабочей группы по экономическому сотрудничеству Азербайджан-Словакия.

Состоялся обмен мнениями о расширении партнерства в сферах торговли, инвестиций, энергетике, возобновляемых источниках энергии, а также обмена технологиями и опытом в сфере энергетического перехода и зеленой энергетики. Отмечено, что реализация потенциала сотрудничества сулит широкие перспективы для экономического развития наших стран", - говорится в информации ведомства.

Напомним, что 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.

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