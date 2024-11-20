Международный аэропорт Гейдар Алиев продолжит работу в направлениях альтернативной энергетики - Теймур Гасанов

БАКУ / Trend/ – Международный аэропорт Гейдар Алиев продолжит работу в направлениях альтернативной энергетики, эффективного управления отходами и сокращения потребления энергии.

Как сообщает в среду Trend, об этом журналистам сказал директор Международного аэропорта Гейдар Алиев Теймур Гасанов в кулуарах COP29.

"Сегодня в рамках мероприятия COP29 мы представили международной общественности наше лидерство в области декарбонизации. Как известно, декарбонизация больше не является выбором, это уже глобальное требование. Конечно, мы не останавливаемся на достигнутом и продолжаем работу в направлениях альтернативной энергетики, эффективного управления отходами и сокращения потребления энергии", - сказал он.

Т.Гасанов отметил, что целью является реальный вклад в глобальное устойчивое развитие.