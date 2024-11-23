Западные страны во главе с США уходят от ответственности за климатическое финансирование - основатель Power Shift Africa

БАКУ /Trend/ - Западные страны во главе с США уходят от ответственности за климатическое финансирование.

Как сообщает Trend, об этом журналистам на полях COP29 заявил Мохаммед Адоу, основатель Power Shift Africa.

«Сейчас нам нужно соглашение. На кону стоят жизни людей, и мы не можем позволить богатому миру просто уйти от ответственности. То, что мы видим сейчас — это своего рода «великий побег», организованный США, за которым скрываются развитые страны. Но мы не можем допустить провала в Баку. Нам нужно, чтобы богатый мир признал историческую возможность этого момента и действовал соответственно», - сказал он.

Делегат добавил, что развивающиеся страны будут работать до тех пор, пока текст соглашения не будет соответствовать требованиям.

«Если мы не договоримся, что развитые страны мира возьмут на себя ответственность за выполнение своих обязательств в виде предоставления грантового и льготного финансирования в сумме не менее 600 миллиардов долларов, а оставшиеся средства будут мобилизованы для коллективного выполнения обязательств по смягчению последствий, адаптации и компенсации потерь и ущерба, то этого будет недостаточно, чтобы мир смог справиться с изменением климата. Все, что меньше этого, не поможет», - сказал он.