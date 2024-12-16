В Азербайджане назван объем производства электроэнергии из ВИЭ

БАКУ /Trend/ - По оперативным данным, в январе-ноябре 2024 года производство электроэнергии в Азербайджане составило 25,932 миллиарда киловатт-часов, в отчетном периоде 2024 года экспорт электроэнергии из Азербайджана составил 1,255 миллиарда киловатт-часов, в то время как импорт составил 159,8 миллиона киловатт-часов.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом в своем аккаунте в социальной сети Х написал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

В публикации говорится, что за отчетный период ГЭС было выработано 2,78 миллиарда киловатт-часов, ВЭС - 48,6 миллиона киловатт-часов, СЭС – 540,1 миллиона киловатт-часов, а на заводе по сжиганию твердых бытовых отходов (СТБО) - 211 миллионов киловатт-часов.

Отметим, что доля сектора ВИЭ в общем производстве электроэнергии в Азербайджане за отчетный период составила 14 процентов.