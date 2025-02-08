Проведены переговоры по проекту коридора "зеленой" энергии Азербайджан-Грузия-Турция-Болгария (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Стамбуле прошли обсуждения по проекту коридора "зеленой" энергии Азербайджан-Грузия-Турция-Болгария.

Как сообщили в субботу Trend в министерстве энергетики, Азербайджан на III заседании заместителей министров стран-участников по обсуждению данного проекта представила делегация во главе с заместителем министра энергетики Орханом Зейналовым.

В мероприятии также приняли участие представители ОАО "Азерэнержи".

Орхан Зейналов в своем выступлении проинформировал о текущей стратегии Азербайджана в области энергетического перехода, потенциале возобновляемых источников энергии и шагах, предпринимаемых в направлении экспорта "зеленой" энергии.

На встрече обсуждались проекты, направленные на создание зон "зеленой" энергетики в Азербайджане и реализацию потенциала ветроэнергетики в Каспийском море, а также "зеленые" энергетические коридоры, которые соединят Азербайджан с Европой.

На встрече обсуждался проект "Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области передачи "зеленой" энергии между министерством энергетики Азербайджанской Республики, министерством экономики и устойчивого развития Грузии, министерством энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики и министерством энергетики Республики Болгария", подготовленный с целью расширения возможностей обмена электроэнергией между четырьмя странами и формирования договорно-правовой базы проекта, а также был согласован текст документа.

В рамках визита состоялась встреча в расширенном составе с заместителем министра энергетики и природных ресурсов Турции Зафером Демирджаном, посвященная обсуждению вопроса создания коридора "зеленой" энергии между Азербайджаном и Турцией.

На встрече была представлена информация о проделанной работе по разработке концепции и Плана мероприятий по развитию зоны "зеленой" энергии в Нахчыванской Автономной Республике, с участием экспертов консультационной компании BCG, представителей ОАО "Азерэнержи" и турецкой компании TEİAS были обсуждены вопросы, связанные с техническим и экономическим обоснованием инфраструктурных проектов, которые будут поддерживать экспорт "зеленой" энергии.

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