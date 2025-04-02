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Болгария утвердила проект меморандума о сотрудничестве в сфере «зеленой» энергии с Азербайджаном, Грузией и Турцией

Зеленая экономика Материалы 2 апреля 2025 18:13 (UTC +04:00)
Болгария утвердила проект меморандума о сотрудничестве в сфере «зеленой» энергии с Азербайджаном, Грузией и Турцией

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Эвез Гасанов
Эвез Гасанов
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БАКУ /Trend/ - Правительство Болгарии утвердило проект меморандума о взаимопонимании между министерствами энергетики Болгарии, Азербайджана, Грузии и Турции по сотрудничеству в передаче и торговле «зеленой» электроэнергией.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявили в Совете министров страны.

Стороны меморандума договорились содействовать реализации совместных проектов в сфере «зеленой» электроэнергии, строительству необходимой инфраструктуры, активному обмену знаниями и технологиями, а также поощрять взаимовыгодные инициативы.

Министерства энергетики четырех стран будут способствовать укреплению связей между государственными и частными структурами в изучении возможностей модернизации межсистемной связи, а также в реализации совместных инвестиционных проектов по расширению мощностей по передаче и торговле электроэнергией. В проекте меморандума предусмотрены улучшение энергетической инфраструктуры и увеличение использования возобновляемых источников энергии.

Меморандум будет заключен на три года с возможностью автоматического продления на последующие трехлетние периоды, если одна из сторон не примет решение о его прекращении.

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